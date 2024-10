Zambrotta: "Il Napoli è la squadra da battere. Conte fece così anche alla Juve"

vedi letture

Gianluca Zambrotta, difensore campione del mondo nel 2006, ha parlato in esclusiva a TMW toccando vari argomenti.

Pisilli, Maldini e non solo, si sta cercando un po' di rinnovare: è la strada giusta? E che potenzialità ha questa Nazionale? "La strada è sicuramente quella giusta. Spalletti dopo l'ultimo Europeo non giocato bene, credo abbia fatto delle scelte ponderate, è un allenatore intelligente e preparato. Abbiamo una rosa giovane rispetto a quelle passate, si può fare sicuramente bene. Siamo primi in Nations League, quindi per adesso il cammino è positivo. Il prossimo obiettivo importante è andare al Mondiale, poi vedremo cosa accadrà".

Spazio al campionato: Conte è partito subito forte col Napoli. "Lo conosciamo tutti il mister, aveva fatto così anche alla Juventus quando arrivò. Il Napoli ad oggi ha solo il campionato e la Coppa Italia, ha due obiettivi che per il potenziale che ha la squadra può giocare benissimo. E' partito male ma si è ripreso alla grande, in questo momento è la squadra da battere, conoscendo anche il valore dell'allenatore".

L'Inter resta ancora favorita? "Sì, rimane la favorita. Chiaro che rispetto al Napoli ha un un percorso più difficile e complicato perché ha la Champions che è diversa rispetto agli altri anni, ma quella nerazzurra resta una delle squadre favorite per vincere il campionato".