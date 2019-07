Zamorano: "Inter da scudetto, ma Juve favorita. Anche Napoli e Roma possono lottare"

"Credo che la dirigenza stia costruendo una bella squadra, mi è piaciuto l’innesto di Antonio Conte in panchina perché può dare qualcosa in più dal punto di vista del carattere e della disciplina tattica. Le sue squadre giocano sempre bene e fanno soffrire le avversarie. Sono molto fiducioso, quest’anno l’Inter può lottare per lo scudetto". Ad assicurarlo a Tuttosport è Ivan Zamorano, ex attaccante cileno dell’Inter nell’era Moratti, in questi giorni si trova nel Salento per presentare “El Gran Capitan”, ovvero una bottiglia di vino che entra a far parte di un dream team particolare. Una “carta dei vini” ideata dall’imprenditore Fabio Cordella che annovera tra negramaro, primitivo, verdeca e chardonnay le collaborazioni di campioni acclamati a livello internazionale come Gigi Buffon, Wesley Snejder, Ronaldinho, Fabrizio Miccoli e Vincent Candela.

Che campionato si aspetta in vista della prossima stagione? La Juventus resta sempre la squadra da battere?

"Se c’è una squadra favorita è sicuramente la Juventus che vince ormai da diversi anni di fila. Poi ci sono altri club come Inter, Napoli o Roma che possono lottare per qualcosa di importante e provare ad insidiare i bianconeri".