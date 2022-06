Zanetti: "Bernardeschi non è tipo da Napoli, lo vedrei meglio in un altro club"

Tanti spunti interessanti nell'intervista a Cristiano Zanetti. Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha parlato di vari temi.

Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha parlato di vari temi: "Bernardeschi è stato altalenante. Purtroppo non è andata benissimo. Le strade si sono separate, per lui si è parlato del Napoli ma non so se è tipo da Napoli. Lo avrei visto meglio all'Inter, al Milan no. L'Inter sarebbe la squadra per lui: non titolarissimo però come faceva alla Juve. Napoli è una piazza particolare, se sbagli una partita poi rischi di non giocare più..."