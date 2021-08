Zanetti dopo due ko: "Non ci si rende conto delle potenzialità del mio Venezia"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, dopo la sconfitta sul campo dell'Udinese è intervenuto al microfono di Dazn: "E' normale che in questo momento non sia facile capire le potenzialità di questa squadra. Io ho visto giocare la mia squadra con gran personalità, poi è chiaro che gli episodi vanno portati dalla nostra parte, invece non siamo stati cinici".

La Serie A è diversa dalla B: gli errori si pagano.

"Sì, lo sapevamo. In realtà anche in Serie B è così. Oggi abbiamo lasciato lì alcuni palloni che a questi livelli non puoi permetterti di lasciare. Ci manca un po' di esperienza, oggi ne abbiamo acquisita un po'. L'esperienza si acquisisce mettendo il dito nella presa e prendendo la scossa. Io metto in campo le mie idee, consapevole che di tempo in Serie A te ne danno poco. Per costruire una squadra che possa far bene però il tempo serve. In questo momento è importante avere pazienza, stare calmi coi giudizi. Io oggi ho visto delle potenzialità importanti".