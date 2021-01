Zaniolo, la mamma: "Madalina? Non siamo d'accordo, qualcuno vuole rovinargli carriera"

La mamma di Zaniolo, Francesca Costa, è intervenuta a Radio Radio e si è detta preoccupata: "Io e mio marito non siamo d'accordo sulla frequentazione che sta avendo con Madalina Ghenea, Noi abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Siamo con lui 24 ore su 24, cerchiamo di seguirlo sempre. Non è facile gestire Nicolò, ha vent'anni. Siamo in difficoltà sulla situazione che ha con questa donna".