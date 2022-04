Zaniolo: "Sogno il Pallone d'Oro. Futuro all'estero? Non si sa mai..."

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma accostato in passato anche al Napoli, ha rilasciato un'intervista a The Athletic

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma accostato in passato anche al Napoli, ha rilasciato un'intervista a The Athletic parlando di passato, presente ma soprattutto di futuro: "Pallone d'Oro? È il sogno di ogni giocatore. È durissima, ma perché non provarci?. Futuro all'estero? Non si sa mai, la vita è imprevedibile. Di certo è un'esperienza che ti forma, che ti fa crescere".