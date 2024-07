Zanoli: "Giuntoli mi portò al Napoli, gli devo tanto. Vi racconto un retroscena"

Alessandro Zanoli, nuovo terzino del Genoa che è riuscito a prenderlo dal Napoli nei giorni scorsi dopo un corteggiamento durato di fatto un anno intero, ha parlato alle colonne del Secolo XIX: "Sono felice di essere arrivato qui, ringrazio mister e dirigenti per la fiducia. Mi hanno voluto fortissimamente, così come io ho voluto il Grifone. Penso che il Genoa sia il posto giusto, ci sono le condizioni per rendere al massimo".

Col passato nella Sampdoria come la mettiamo? "Nessun problema, il passato è passato. A Genova mi sono trovato bene, è uno dei motivi per cui ho scelto di tornare in questa città".

Che impressione le ha lasciato Spalletti nel ruolo dello sconfitto dopo Euro 2024? "Mi dispiace molto ma sono convinto si rifarà: la Nazionale deve ripartire da lui e dalle sue idee. Lo definisco un genio della tattica. Chance azzurra? Ci spero ma dipende da quanto farò con il Genoa".

Come arriva in Serie A? "Cristiano Giuntoli mi ha portato dal Carpi al Napoli. Mi ha aiutato tanto, mi ha sempre dato consigli. Dopo un assist con il Milan mi chiamò a fine partita per chiedermi maggior attenzione nella fase difensiva, senza farmi i complimenti. Fiducia e attenzione, sa che posso dare di più. E qui al Genoa ho ritrovato anche Matteo Scala, anche lui era al Carpi".