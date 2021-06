Zappacosta, l'ex allenatore: "Vi spiego perché il Napoli farebbe bene a prenderlo"

Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Torino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando di un suo ex giocatore: "Zappacosta nella difesa a 3 ha un ruolo difensivamente meno importante rispetto alla difesa a 4. Ma parliamo di un calciatore che può giocare tranquillamente a 3 o a 4. Può giocare con entrambi i sistemi di gioco, il Napoli farebbe bene a prenderlo".