Zazzaroni a Pressing: "Calma, il Napoli non parte per vincere il campionato! E il bel gioco..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset: "Basta questo per vincere? Ma vi pare che i napoletani non vanno più a San Gregorio Armeno perché non c’è il bel gioco?

Va bene, il Napoli parte dal decimo posto con 100 punti di distacco dall’Inter, ha speso ed ha fatto bene ma non parte per vincere il campionato. Poi vince, bene, ma calma…”