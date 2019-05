Zazzaroni: "ADL accontenterà Ancelotti, torna in pista Lozano ma non è l'unico..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Cds: “Il mercato del Napoli è piuttosto delineato: torna in pista Lozano, c’è il discorso Rodrigo e poi Veretout. Di Lorenzo è un’alternativa, un po' come Malcuit che sembrava una quinta scelta, ma poi ha giocato tanto. Il mercato è lungo e sono certo che quest’anno De Laurentiis accontenterà Ancelotti. Il Napoli ha l’intenzione di prendere un attaccante, ma Balotelli ha 29 anni e non credo sia un acquisto praticabile anche perché è discontinuo e bipolare. Icardi piace ovviamente, ma invece mi sembra molto complicato. Di certo Ancelotti vuole un attaccante che segni di più e centri meno pali”.