Zazzaroni: "Altro che piangina, Conte è cambiato! Basta con la storia che l'Inter gioca di più..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha un organico inferiore a Inter e pure a Milan, anche se ha il vantaggio di non giocare le coppe. In più hai perso un calciatore importante come Kvaratskhelia, che è stato un perno e ha dato il suo ottimo contributo nel girone d'andata.

Non insisterei troppo sul fatto che l'Inter ha più partite da giocare perché l'Inter ha più giocatori. Le seconde scelte dell'Inter sono Zielinski, Darmian, Taremi, Carlos Augusto, Frattesi... Questi calciatori il Napoli non li ha perché non fa le coppe. Secondo me il Napoli ha 14-15 giocatori, ha 8-10 partite in meno, ma l'Inter è attrezzata per fare queste gare in più.

E' il momento di dire basta a questa storia del gioca di più o gioca di meno. Conte? Si dice spesso 'piangina', ma non ha pianto per niente. E' andato via Kvara e non è arrivata una grande soluzione".