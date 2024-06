Zazzaroni: "Conte è la più bella notizia che potesse arrivare, riporta entusiasmo a Napoli”

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.



Lazio, Baroni ormai vicinissimo:

"Si, stanno chiudendo. Lo stimo tanto per quello che ha fatto quest'anno. Ha fatto un miracolo, è andato contro tutti i luoghi comuni del calcio. Gli hanno completamente cambiato squadra e l'ha salvata comunque. Io ricordo che il Milan prese Sacchi e la Juve Allegri per il dopo-Conte. I club devono decidere e i tifosi non possono mettere bocca su questo. Non era nei piano l'addio di Tudor ma sono stati bravi a trovare la soluzione. Lazio è una società complessa e Tudor non l'ha capito. Baroni non è un venditore di fumo, dovrà conquistare anche con i risultati la tifoseria".

Cosa non ha capito Tudor?

"Innanzitutto Lotito non ha capito Tudor, perché devi saperti adattare a un personaggio del genere che vuole le cose in un certo modo, come Motta. Sono allenatori che hanno capito che bisogna anche pretendere certe cose".

Ha parlato di una povertà del calcio italiano. A che punto siamo?

"Oggi hai 8 squadre che faranno le coppe, avranno maggiori risorse da sfruttare e ci sarà un impoverimento ulteriore delle piccole-medie, che non potranno accedere alle coppe. Si allargherà il gap e quindi avremo un campionato terribile, e i giovani non ce la fanno a vedere certe partite. Il prossimo anno vedremo il livello delle italiane nelle coppe: La preoccupazione ora è anche per chi trasmette le partite in Serie A".

Che ne pensa della scelta Mourinho?

"Istanbul è il posto più bello d'Europa. Per uno che ha allenato top club e non voleva andare in Arabia, ha scelto di andare a vincere un campionato in Turchia ed è stimolante anche questo. Come lui non c'è nessuno. E' più intelligente di tutti, ironico, preparato, ha delle capacità straordinarie. E' avanti anni luce rispetto agli altri, anche in campo anche se la gente pensa che non sia preparato. Cerca di semplificare quello che altri complicano".

Che dice di Bologna, Juventus e Inter?

"Per il Bologna sarà una zavorra la Champions ma Italiano non dovrà fare miracoli. Gli si chiederà di rimanere magari in Europa. Me ne hanno parlato bene di Italiano, che è molto bravo e intelligente in campo. Thiago Motta-Juve? Sta chiedendo la luna come giocatori. Giuntoli mi ha detto che non ha ancora firmato e ci sono ancora alcune cose che deve chiarire e penso che Giuntoli andrà lì per parlarci. Motta vuole incidere molto sulle scelte della squadra e la Juve non ha tutte queste risorse. Ma ha le idee chiare e vuole andare alla Juve per vincere e cambierà molto nella squadra. L'Inter rimane favorita".

E su Conte e De Rossi?

"Conte è la più bella notizia che potesse arrivare, riporta entusiasmo a Napoli. Splendido il lavoro di De Rossi, spero che gli diano i giocatori per fare una bella Roma. Sono molto curioso di cosa faranno, che investimenti ci saranno. Chiesa è una possibilità per i giallorossi, mentre Lukaku no al Milan, quindi si può portare a casa con meno di quanto vuole il Chelsea, sempre che il Napoli venda Osimhen. Zirkzee? Chi può pagare 15 mln di commissioni?".

Pioli?

"Per il momento è fermo, ma qualcosa troverà".

E Allegri?

"Magari torna. Contatto con la Lazio? Assolutamente no, non ci avrebbe pensato neanche un secondo. 5 anni fa magari sì, ma ora no. Ha altri pensieri. Vuol tornare ad allenare comunque, credo ci possa stare anche l'estero dopo aver fatto la cavolata di aver rifiutato il Real Madrid tempo fa, che non ho mai capito. Due anni a 8,5 mln e dove poteva vincere tutto, per poi vivere tre stagioni in quella maniera...".