Zazzaroni: "Conte sta facendo un miracolo! Solo due azzurri sarebbero titolari all'Inter"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dimentichiamo che ha giocato contro la Roma e la Lazio all'Olimpico, non è che sono pareggi che non valgono. La sconfitta dell'Inter consente al Napoli di guadagnare un punto, ma anche l'Atalanta ha pareggiato, il Milan ha vinto a fatica col Milan. Questo lo dico per dire che, arrivati a febbraio-marzo, un po' di problemi arrivano per tutti.

Il Napoli in questo momento non è brillante. Bisogna capire la ragione e bisogna capire anche a cosa si riferisce Conte quando dice che il clima non è quello giusto. Io cerco di individuare gli aspetti contrari, ma non ne trovo. Una squadra che un po' di giocatori in flessione e gioca con Mazzocchi, Juan Jesus... Vuol dire che sta facendo i miracoli. Se confrontiamo l'organico con quello dell'Inter, forse solo Lobotka e McTominay giocherebbero titolari in nerazzurro. Mancano un po' di gol, il Napoli non ha una qualità individuale altissima. Ma ha una forte qualità mentale".