Zazzaroni drastico: “Se il Napoli quest’anno non vince lo scudetto, non lo vincerà mai più”

TuttoNapoli.net

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato nel corso di ‘Pressing’ su Italia 1 della corsa Scudetto: “Se il Napoli quest’anno non vince lo scudetto, non lo vincerà mai più. C’è solo una squadra che ha una qualità complessiva di un certo livello, ovvero l’Inter che è dietro. Poi il Milan qualche problemino ce l’ha e avendo avuto tante restrizioni sul mercato non ha potuto fare quello che voleva”.