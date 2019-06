Zazzaroni: "Icardi non sarebbe un affare, l'Inter chiede tanto. Su Veretout..."

Focus mercato, ma non solo, con il direttore del Corriere dello sport ai microfoni di Radio Marte. Nel corso della trasmissione 'Marte Live Sport', è intervenuto Ivan Zazzaroni: “Higuain alla Roma? Ci sono le condizioni per l'operazione, anche in prestito oneroso a circa 12 milioni con 2-3 milioni da dare all'anno al giocatore. Sarebbe l'ideale sostituto di Dzeko, ti assicurerebbe 15-20 gol.

Icardi? Non è un'occasione, l'Inter vuole tanti soldi, in Italia nessuno può spendere tanto. L'unica ipotesi è lo scambio con Dybala che però è nelle grazie di Sarri ad oggi. Icardi può andare via anche a zero dall'Inter.

El Shaarawy? Non era convinto della Cina, ha fatto richieste assurde che i cinesi non hanno accolto. Coppa America? Il Brasile ha fatto fatica, l'Argentina rischia. La Colombia di James e Zapata sarebbe divertente vederla vincere. C'è grande allineamento.

Milan fuori dall'Europa? Non è una grande notizia, ma Giampaolo può lavorare con più tranquillità. Il Torino partirà dai preliminari. Koulibaly? Bellissima intervista, ha messo dentro anche atti d'amore verso Napoli. Ormai è un leader che ha fatto innamorare i tifosi, affronta temi sociali in maniera diretta.

Veretout? Ipotesi fredda, non è una priorità se resta Allan. Diawara era considerato già in partenza, poi bisogna cedere Rog. Veretout è orientato anche verso il Milan ed ha avuto un'offerta dal Lione. Nainggolan? Andare via dall'Inter non sarebbe un bel segnale, qualcosa deve aver combinato. Belotti? Resta. Lazzari? Andrà alla Lazio. Sanè? Diverso da Insigne, è un giocatore da tutta fascia e non un sostituto di Insigne.

La Nazionale femminile? Le ragazze entusiasmano, la Bertolini è una sveglia: hanno avviato un bel movimento intorno al loro percorso. Koulibaly-Manolas come Thuram-Cannavaro? Caratteristiche diverse, sono ottimi marcatori. De Rossi? Vuole giocare ancora, non ci sono molti percorsi da poter fare in Italia, al Napoli non verrebbe anche se non sarebbe male”.