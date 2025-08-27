Zazzaroni ironizza: "Se Manna non chiude Hojlund, Conte gli spezza l'altro tendine d'Achille"

© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 12:30
di Arturo Minervini

Ore caldissime per il passaggio al Napoli di Rasmus Hojlund al Napoli dal Manchester United. A commentare questi momenti di attesa per la chiusura dell'affare è Ivan Zazzaroni, che su Instagram scrive: "Se oggi Giovanni Manna non chiude Hojlund Conte gli spezza l'altro tendine d'Achille: mancano dettagli sui bonus relativi all'obbligo di riscatto.

In alternativa, la noce del capocollo (cit. Lino Banfi)".