Zazzaroni: "James priorità? Solo in prestito, ci ho parlato con Ancelotti..."

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del colpo sfumato James: "James era un obiettivo primario, non come acquisto, ma come prestito. Ci ho parlato con Ancelotti.. L'obiettivo era il prestito, poi quando il Real ha fatto capire che lo vendeva soltanto per 40mln..."