Zazzaroni: "La Juve parteciperà alla prossima Champions. Conte? Avrei fatto lo stesso"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “L’inchiesta di Report sullo scandalo degli agenti? Il calcio è sporco dalla testa, dato che nessuno controlla situazioni che sono all’ordine del giorno, come le commissioni ai procuratori e le plusvalenze. I giornalisti possono solo registrare queste storture, ma non tocca a loro approfondirne dall’interno le dinamiche. FIFA e UEFA pensano solo a incamerare soldi organizzando competizioni su competizioni. Nel 2020/2021 il campionato italiano è stato vinto dall’Inter, che non ha pagato molte mensilità ai propri dipendenti. Per evitare problemi, in Italia è stato trovato un compromesso, ma queste continue eccezioni minano la credibilità dell’intero sistema. L’addio di Conte all’Inter? Fossi stato nell’allenatore, avrei fatto lo stesso, non ha avuto le garanzie che aveva chiesto. Senza di lui, i nerazzurri perdono moltissimo, basti pensare che i bookmakers vedono la Juventus favorita per la vittoria della prossima Serie A, nonostante i bianconeri siano arrivati quarti con 13 punti di distacco dall’Inter e non ci siano stati cambiamenti negli organici delle due squadre. La vicenda Superlega? Credo che Juve, Barcellona e Real Madrid non verranno escluse dalla prossima Champions League”.