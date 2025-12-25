Del Genio su Neres: "Una tiratina d'orecchie a Conte ed ora però un bravo!"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio tornando a parlare della finale di Supercoppa vinta lunedì contro il Bologna: "Non mi appassiona la discussione sui titolari, oggi è difficile dire chi è titolare e vediamo a fine stagione chi giocherà di più. Per fortuna c'è un equilibrio nella rosa per cui è difficile parlare di titolari".

"Nessuno di noi, ora, può dire cosa farà il Napoli in Champions. Però possiamo dire che se ripete le prestazioni di Riyadh, allora tanti limiti non ci sono. Ma, ripeto, solo se ripete la prova in finale, ad esempio. Non sarà facile, però".

"Nessuno mi toglie dalla testa che nel 4-3-3 avrebbe fatto fatica a giocare. Gli esterni fanno cose da quinto. In questo sistema, invece, Neres ci sta benissimo. Ripeto a Conte, tiratina d'orecchie per averlo impiegato poco ma ora bravo e complimenti perchè questo ruolo è perfetto. Ora Neres si esalta davvero".