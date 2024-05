Zazzaroni: "Lukaku al Napoli? Mi piacerebbe, ma posso garantire che non accadrà"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' su Italia1.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' su Italia1: "Lukaku al Napoli? Non credo, posso quasi garantire che non accadrà. Lukaku credo voglia fare la Champions o in alternativa i soldi e quindi può magari accettare un’offerta dall’Arabia. Mi piacerebbe vederlo al Napoli, sono quasi sicuro che non accadrà”.