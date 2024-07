Zazzaroni: "Lukaku devastante con Kvara, Allegri lo voleva alla Juve per Vlahovic"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha dichiarato

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha dichiarato a Kiss Kiss Napoli: “Romelu Lukaku è il mio idolo assoluto, spero venga al Napoli. Diventerebbe devastante con Kvaratskhelia e tutti gli altri, un centrocampo eccezionale, veramente al top. Non dimentichiamo che questo lo volevano tutte le big, Allegri lo avrebbe voluto al posto di Vlahovic per intenderci. E' uno di grande stazza, un calciatore già fatto che farebbe comodo a tutte le big. Mi auguro lo prenda il Napoli, anche l'Inter lo avrebbe rivoluto, così come il Milan".