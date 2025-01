Zazzaroni: “Lukaku era quello scarso e che non segnava nei big-match?”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Napoli favorito? Io sono del Vomero football club, quindi me lo auguro. Porto rispetto però per l’Inter e non tolgo ancora l’Atalanta anche se è dietro, mancano tante partite e la vedo giocare anche bene. Il Napoli però ha avuto il colpo finale, importante, di uno scarsissimo Lukaku, 8 gol e 6 assist ma si diceva scarso. Se segna Lukaku si dice che non è un big-match… diventano amichevoli! L’entuasiamo è giusto, se non ti entusiasmi con un primato così, a +16 sull’anno scorso”.

