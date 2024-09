Zazzaroni: "Lukaku il miglior 9 in A, meglio di Lautaro! Con lui Napoli da Scudetto"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Raspadori non è una prima punta. E' un centravanti che non può fare il centravanti e un esterno che non può fare l'esterno. Non deve avere i centrali tutto addosso. Ha molta tecnica, non ha grande fisico, credo che il suo ruolo sia quello in cui l'ha utilizzato Spalletti nell'ultima partita. Non è rapinoso, è un giocatore tecnico, per questo credo che non possa fare la prima punta.

Scudetto? L'Inter è avanti anni luce. Spero che lo vinca il Napoli, perché mi piace il Napoli, mi piace la squadra che è stata costruita, da McTominay-Gilmour al mio idolo assoluto Lukaku, un centravanti che sta dentro e che gioca con la squadra. Spero che rispetto a Roma riesca a tenere più palloni, a Roma arrivava spesso in ritardo. Ma è il mio preferito, anche più di Lautaro".