Zazzaroni: "Mi sono piaciute le parole di Ancelotti, la situazione era molto grave"

Nel corso di Radio Marte, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Questione spogliatoio? C'è stato tanto rumore perchè c'era bisogna di fare rumore. La situazione era abbastanza grave, le condizioni dei bagni e degli spogliatoi erano quelle. E' un dato abbastanza significativo, mi è piaciuto tanto l'intervento di Ancelotti che è stato molto deciso



Ancelotti ha parlato per nome della società? Ancelotti non ha parlato per conto della società, il tecnico ha mandato il medico a verificare se erano pronti i lettini dello spogliatoio e il medico ha mandato il video degli spogliatoi. Le letture dietrologiche lasciamole stare. La società si poteva svegliare anche prima, poteva andare a verificare con qualche addetto lo stato dei lavori. Spero sia tutto superato, tutto risolto, è un episodio in più che possiamo dimenticare diciamo che a volte le cose non funzionano come dovrebbero, anche per l'immagine complessiva della città che non merita questo tipo di atteggiamento



San Paolo per le finali europee? Non credo. Lo hanno solo rinfrescato Non è uno stadio funzionale per le finali di coppe europee, Il San Paolo si è fatto solo un lifting.



Napoli Sampdoria? Il Napoli deve vincere. Per via dei lavori al San Paolo, il Napoli ha giocato le prime due partite in trasferta purtroppo il calendario ti ha messo Torino come seconda partita



Quanti Koulibaly servono al nostro calcio? Servirebbe una cultura diversa. C'è una grandissima maleducazione. Non si può cambiare la testa della gente. C'è bisogno di reprimere in maniera civile e applicare la legge".