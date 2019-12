Zazzaroni: "Nel Napoli ognuno pensa per se, perché prestazioni diverse tra campionato e Champions?"

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio': "E’ evidente che nella squadra ognuno pensa per se. Questo è quello che emerge chiaramente. Ha fatto punti a Liverpool e Salisburgo dove non li fa nessuno da anni. Perché in Champions si vede in un modo e poi in campionato in un altro, questa è la domanda".