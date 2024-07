Zazzaroni: "Occhio al Napoli di Conte per lo scudetto? Ma magari..."

Nel corso della trasmissione 'Deejay Football Club', su Radio Deejay, il giornalista Ivan Zazzaroni prende in esame la prossima Serie A, alla quale l'Inter campione d'Italia in carica si presenterà col ruolo di grande favorita dopo aver conquistato quello della seconda stella: "Ci risentiamo a fine agosto quando l'Inter è già in fuga come scrive, giustamente, un nostro ascoltatore. Occhio al Napoli di Conte? Ma magari...", conclude il direttore del Corriere dello Sport.