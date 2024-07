Zazzaroni: "Osimhen? In Premier le cose sono cambiate, Zirkzee pagato in due rate..."

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Marte: "Mercato Napoli? Al momento non è una rivoluzione, la rivoluzione ci sarà quando, andando via Osimhen è in concomitanza eventualmente con altri giocatori, si dovrà procedere ad altri movimenti in entrata. Spinazzola può essere una grossa sorpresa: avrà modo di sfruttare la settimana tipo e quindi di lavorare con serenità. Centrocampo? È un reparto in cui il Napoli ha diverse soluzioni: non serve necessariamente un vice Lobotka che abbia le caratteristiche del play. Il Napoli può sfruttare le varie pedine che ha già in rosa.

Osimhen possibilità Premier? Difficile, oggi anche le inglesi hanno difficoltà, vedi il Manchester che paga in due rate la clausola di Zirkzee. Anche gli arabi stanno cambiando modus operandi sul mercato, con acquisti da 8-10 mln e correggendo il tiro delle scelte della passata stagione, fatta salva qualche eccezione. Il calcio cambia, cambiano le condizioni e bisogna seguire tutto con attenzione per valutare il mercato nel suo insieme”.