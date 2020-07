Zazzaroni: "Osimhen non mi fa impazzire. Insigne? Ha un difetto..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Napoli più forte della Lazio, ma il calcio non è scienza, la Lazio è andata ben oltre le sue capacità ed il Napoli molto sotto. Di Lorenzo ha fatto bene, Mario Rui ha giocato benino nelle ultime partite, ma serve qualcosa in più. Osimhen non mi fa impazzire, Boga mi piace tantissimo. Ieri ho visto quello che ha fatto Orsolini dopo la prima mezz'ora: è determinante. Insigne sta giocando alla grandissima, ma raramente fa un dribbling, questo è l'unico suo difetto.

Coppia del Bologna? Prima mezz'ora partita che sarebbe dovuta finire 16-0 per l'Inter. Si è acceso Orsolini, con un paio di opportunità, ma dopo l'intervallo l'Inter è scoppiato ed il Bologna ha trovato velocità ed intraprendenza, meritando la vittoria.

Gattuso è l'uomo giusto? Può esserlo, dipende da come vengono interpretate le stagioni, ma ci sono tantissimi elementi. Non avendo giocatori più forti del mondo, devi trovare equilibri interni: non hai Ronaldo o Dybala, questa è la differenza. Gol di Insigne meraviglioso, è il suo capolavoro, il suo acuto. Complessivamente l'ho visto molto attivo, presente, concentrato, ha ritrovato la condizione mentale. Mi è piaciuto che il Napoli, in una partita assolutamente inutile, ha voluto vincere. Mi era piaciuto il primo tempo di Bergamo, nel secondo tempo si sono fatti due gol da soli.

Roma? Oggi si parla di consolazione perché è tornato Zaniolo, ma siamo alla terza sconfitta consecutiva. Ieri il secondo tempo è stato inquietante, sono entrati in confusione, quando le cose vanno male, tendono ad andare peggio".