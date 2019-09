Zazzaroni: "Quante scelte in attacco, pochi in Europa hanno questa abbondanza"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dell'abbondanza in attacco: "Il pacchetto di attaccanti che ha il Napoli ce l'hanno poche squadre in Italia ed anche in Europa. Milik, Lozano, Llorente, oltre Mertens per i posti centrali. Poi c'è Insigne ed a destra Callejon sembra l'unico intoccabile. La concorrenza è fortissima".