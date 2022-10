Zazzaroni: "Questo è il turno in cui il Napoli deve dimostrare di essere da Scudetto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Il Napoli deve approfittare dei risultati che verranno fuori da Milan-Juventus e Udinese-Atalanta. Deve approfittarne perché a Cremona avrà un match definitivamente molto più semplice. Questo deve essere il turno dove il Napoli dimostri di essere da Scudetto. Kavartskhelia? Non so dove possa arrivare, deve restare costante. Non perdere la fame e le motivazioni che ha. Gli basta non peggiorare per il talento che ha. Su una sua eventuale partenza plurimilionaria non bisogna fasciarsi la testa. Se arriva qualcuno con 100 milioni di euro, poi, ci penserà De Laurentiis. E poi il Napoli ha dimostrato che ci si dimentica in fretta degli addii, soprattutto quando c'è capacità di saper rimpiazzare. I tifosi devono godersi questo momento, non ho mai visto un Napoli partire così. La Juventus torna in lotta Scudetto? Se vince a Milano ritroverà motivazioni. Ma in questo momento mi sembra ancora fuori. Bisognerà vedere come arriverà a gennaio così. Ha fatto due risultati contro due squadre non eccezionali. Non è ancora una Juve scintillante. L'unica squadra oggi che gioca bene quanto il Napoli è l'Udinese".