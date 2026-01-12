Zazzaroni: "Raspadori? Da Manna una sorta di furbata per provare a strapparlo"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’:

“Inter-Napoli è stata una partita bellissima anche grazie al 2-2 finale, un match decontestualizzato dal nostro campionato per intensità e qualità in mezzo al campo. Molto bravo anche l’arbitro Doveri che ha arbitrato alla grande il primo tempo lasciando giocare, credo debba essere sempre così.

La sfuriata di Conte? Può essere censurabile, ma sono sicuro che c’era ancora la tensione delle polemiche contro il Verona. Lui ha visto la sua squadra fare una grande prestazione, poi arriva l’episodio del rigore e sarebbero girate a tutti, con Conte che poi se l’è presa con gli arbitri. La reazione è scomposta, ma per me il regolamento sullo step on foot è assurdo. Perdere in quel modo avrebbe fatto girare le scatole a tutti.

Hojlund è un grande acquisto è innegabile, ieri Akanji ha sofferto come mai prima. Il danese è tornato ai livelli di Bergamo, anzi ora è anche superiore. Il 70% dei gol che prende il Napoli arrivano sulla destra. Di Lorenzo ha tante qualità, ma è in sofferenza e se Conte mette l’irriconoscibile Beukema è un segnale. Di Lorenzo è bravo quando spinge, ma sul gol ha fatto un errore. Poi è ovvio che è il capitano e non è facile rinunciarci.

Raspadori può tornare a Napoli? Lui non vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid perché lo riterrebbe un fallimento. La Roma ha accordo totale con gli spagnoli per prestito oneroso con 22 milioni di diritto di riscatto. Il Napoli non ha proposto un diritto di riscatto ed ha proposto un prestito oneroso, una sorta di furbata da parte di Manna. Resta però complicata come trattativa, seppur il Napoli può creare uno spazio in quella zona di campo. Raspadori sta tergiversando sulla Roma, vedremo cosa deciderà”.