Zazzaroni: "Restituiti alla Juve i due punti che il Var aveva sottratto con la Salernitana"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo commento di oggi parla della vittoria bianconera al Bentegodi: "Restituiti. i due punti che il Var aveva sottratto alla Juve contro la Salernitana sono tornati a casa da Verona. Nel calcio un'ingiustizia saldata non fa però compensazione perché di mezzo c'è sempre un terzo che lo prende in quel posto, nell'occasione il Verona di Bocchetti al quale il punto avrebbe fatto bene quanto l'acqua all'assetato. Il rigore non concesso al Verona ha alimentato più di una discussione e imbarazzato più di un commentatore durante e dopo la partita. Quel che è certo, se Di Bello l'avesse accordato, nessuno avrebbe potuto opporsi.

Quelli che... #AllegriOut adesso sono out. Perché Allegri è "in". In zona Champions, in pieno recupero di fiducia, credibilità e giocatori. La Juve non esprime ancora un buona calcio ma il chissenefrega del livornese risuona da Torino a Palermo, da Genova a Udine: lui ha il dovere di fare risultato. (...) Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, anche in Champions, dove è stata disastrosa, questa Juve non sembra in grado di disturbare la corsa del Napoli: l'obiettivo praticabile è il posto nell'Europa che conta. Anche i rientri a tempo pieno di Vlahovic, Pogba, Chiesa e Di Maria non dovrebbero essere sufficienti".