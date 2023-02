Zazzaroni: "Se mandano la Juve in Serie B è una mazzata per il nostro calcio"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Juventus dagli studi di "Pressing"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Juventus dagli studi di "Pressing": "Se la società ha sbagliato deve pagare come è giusto che sia ma l'aria che si respira nel mondo del nostro calcio inizia a farsi pesante. Un'eventuale retrocessione dei bianconeri significherebbe mandare in Serie B il 35% del valore di questo sport in Italia. La Juve probabilmente sarà ulteriormente penalizzata dalle indagini che la riguardano però questo danneggerà economicamente tutto il movimento".