Zazzaroni: “Sentenza Acerbi sbagliata. Ho parlato con Juan Jesus: non si è inventato nulla"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del caso Acerbi-Juan Jesus.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del caso Acerbi-Juan Jesus, rivelando anche un retroscena sul centrale del Napoli: “La mia opinione per quello che ho visto e ho potuto scambiare qualche messaggio con Juan Jesus, è che lui non se le è inventate quelle cose: ho trovato quella sentenza sbagliata. Nello sport sono stati condannati giocatori senza prove, come Paolo Rossi con le scommesse.

Bisogna rispettare le sentenze ma si possono anche commentare. Le dichiarazioni di Juan Jesus le sappiamo, anche quelle di Acerbi: lui ha detto ‘ti faccio nero’. Non è questione di ufficialità, bisogna informarsi e parlare con chi di dovere. A me spiace per Acerbi, se fosse stato condannato sarebbe stata una chiusura indegna: ha sbagliato, ma è andata com’è andata. Juan Jesus non voleva incolpare, per lui la cosa era finita dopo la partita”.