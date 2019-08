Zazzaroni: "Serve un attaccante, magari uno come Icardi. Piccola porta aperta per James"

“Qualcosa succederà perché tra Lukaku, Icardi, Higuain, Dybala c’è da divertirsi e bisogna solo attendere che il valzer abbia inizio. Al Napoli servirebbe uno come Icardi che toglierebbe ogni alibi sotto porta, ma l’operazione non la faccio io quindi non posso decidere per il Napoli". Lo ha detto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni intervenendo a radio Marte. "Dybala non ama Manchester e tra qualche mese potrebbe anche ritrovarsi Allegri in panchina per cui potrebbe non essere troppo felice di questa mia ipotesi. Elmas è fortissimo, i napoletani di divertiranno con lui, ma serve un attaccante e lascia una piccola porta aperta per James Rodriguez”.