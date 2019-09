Zazzaroni si sbilancia "Napoli in pole per lo scudetto. Ghoulam? Non è più quello di prima..."

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte; "Koulibaly deve recuperare una condizione complessiva per tornare ad essere il grande difensore visto a Napoli.



Griglia scudetto? Napoli Juventus Inter. La Juve ha problemi che sono stati nascosti sabato sera per via della prestazione negativa del Napoli



La quarta posizione? Lazio e Roma se la giocano fino in fondo



Centrocampisti? No, avrei voluto un terzino sinistro in più. Ghoulam non è più quello prima dell’infortunio.



Lozano? E’ un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli d’attacco".