Ze Maria consiglia: "Napoli, prendi Kevin! Ha una caratteristica che oggi è unica"

Marcelo Ze Maria è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Per me Kevin si troverebbe bene a Napoli, un attacante esterno completo: è un ragazzino che è esploso da poco, è un giocatore che ha tanta voglia di fare spettacolo. Se dovesse arrivare Conte avrà a disposizione giocatori che hanno voglia di puntare l’uno contro uno. Il Napoli che si è rinforzato tantissimo, ha giocatori che hanno voglia di vincere e per Kevin venire dal campionato ucraino può essere un passo in avanti. Oggi quasi tutti gli eserni vanno a piedi invertiti, ma lui può andare anche sull’esterno. Procura giallo o rosso ai difensori che provano a marcarlo.

Wesley ha gamba e tecnica, imparerà molto dal punto di vista tattico. Se lui e Gasperini lavoreranno bene insieme sarà molto importante per la sua crescita. Ancelotti allenatore del Brasile? In Brasile non si è mai pensato di avere un ct straniero, lui saprà dare quella tranquillità giusta e gestire il talento. Non abbiamo il tempo di lavorare”.