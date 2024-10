Ze Maria: "Nella testa di Conte c’è anche la Champions dell’anno prossimo"

vedi letture

Ze Maria, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres è un giocatore che ha fatto tantissime presenze in Olanda vincendo tutto, arrivò in nazionale e poi uscì. Di giocatori del genere non se ne vedono tanti, ha il dribbling e fa saltare gli schemi degli avversari. Se ha spazi diventa ancor più facile per uno come lui. Per un tecnico come Conte, avere un calciatore del genere è un vantaggio. Il Napoli ha grandissimi giocatori, Kvaratskhelia sta facendo bene e Lukaku è una garanzia per l’attacco. Il belga gioca per la squadra e questo è uno dei motivi per il quale Conte se lo porta sempre dietro. Il Napoli ha il vantaggio di non giocare le coppe, ma essere in testa al campionato è una grande cosa. Il mister ha in testa anche la Champions dell’anno prossimo, ha dei giocatori abituati a giocare a certi livelli. Il Napoli punterà alla vittoria dello scudetto quest’anno, ma anche a far bella figura in Champions l’anno prossimo.

Neres? Per un brasiliano il calcio italiano è il più difficile al mondo, noi siamo più fantasiosi e giochiamo più liberi. All’inizio tutti i brasiliani fanno fatica, hanno bisogno di un tempo di adattamento e con la qualità tecnica in tanti diventano campioni. Il campionato non è semplice per gli europei, figuriamoci per i sudamericani”.