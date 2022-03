Ze Maria pazzo di Spalletti: "E' un vincente ed è tra i più bravi al mondo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore dell’Inter, Zé Maria

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore dell’Inter, Zé Maria: "Io penso che il Napoli debba lottare per i primi posti. La squadra è forte, l'allenatore mi piace ed è tra i più bravi al mondo. Spalletti è un vincente ed imprime questa mentalità. Devono lottare per i primi tre posti sicuramente".