Zeman: "Napoli? Stagione deludente, ma è favorito a Roma se giocherà per vincere..."

Oltre a parlare di Lorenzo Insigne, il doppio ex di Roma-Napoli Zdenek Zeman ha analizzato al Corriere dello Sport anche la sfida di domani all'Olimpico: "Il Napoli per me è favorito, in questo momento. Ma pure a loro manca la continuità nelle prestazioni, un paio buone e poi una o qualcuna sbagliata. E dipende, comunque, da come affronteranno la partita: se per vincerla o se per non perderla. Stagione? È una stagione deludente, complessivamente, ma la vittoria di Milano è una speranza, riavvicina gli azzurri al quarto posto e consente almeno di credere che sia possibile qualificarsi per la Champions".