Zeman sicuro: "Juventus? In questa fase non ci sono tracce del Napoli di Sarri"

Zdenek Zeman, ex allenatore del Napoli, parla al Corriere dello Sport della Juve di Sarri: "In questa fase, non ci sono tracce del Napoli di Sarri. Ma era già complicato che si potesse seminare in poche settimane, con la sua assenza è diventato tutto più difficile. Le sue teorie, per attecchire, hanno bisogno della sua presenza, delle sue indicazioni".