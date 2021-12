Zeman: "Spero che Insigne resti e non vada al Toronto. Spalletti? Con Totti ha sbagliato"

Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Countdown', parlando del suo 'pupillo' Lorenzo Insigne: "Se Lorenzo vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare a giocare in America al Toronto. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindi spero che resti al Napoli e si accontenti di quello che gli propone la sua società. Quando stava a Pescara con me scappava sempre a Napoli. Lorenzo mi ha dato tante soddisfazioni. Da giovanissimo lui sapeva di essere bravo, però per convincersi aveva bisogni di qualcosa di più. Era chiaro che ad uno come lui non bastava giocare in primavera o alla Cavese, ma c’era bisogno di altri campionati per far uscire le sue enormi potenzialità tecniche. Campionati di alto livello, come la Serie A, che però nel tempo ha perso terreno rispetto ad altri Paesi. Purtroppo il calcio italiano non attira più perché i club non sono più in grado di dare soddisfazioni economiche di un certo livello ai calciatori. Una volta la Premier League e la Bundesliga erano dietro di noi, ma si sono saputi organizzare e fare un calcio diverso. Oggi il calcio è business, per questo se non si è in grado di gestire bene un club si finisce male.

Spalletti? Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”.