Zeman su Spalletti: "Non si discute, ma c'è da vedere come si rapporterà all'ambiente"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex allenatore di Napoli e Roma, Zdenek Zeman: "Finale di Champions? Si è vista una bella partita, con ritmi molto elevati. Oggi il campionato inglese è il più importante e si è visto con tre squadre nelle finali delle coppe. Loro mentalità li aiuta ad ottenere questi risultati soprattutto perché si allenano meno ore in settimana ma lo fanno come se fosse una partita. In Italia questo è difficile, i calciatori non vogliono allenarsi molto perché dicono che si stancano. Se non si arriva in allenamento sulla soglia della fatica non si può migliorare e si rimane piatti come prima.

Le inglesi hanno più soldi da investire? Non sempre con i soldi si vince, non sono i soldi a fare il calcio ma le scelte dei giocatori da parte degli allenatori che sono manager. In Italia invece le squadre le fanno i presidenti e i procuratori ed è così difficile trovare le misure. Si può perdere anche investendo delle grosse cifre.

Napoli? Il Napoli purtroppo si è mangiato la qualificazione Champions così come quello scudetto 3 anni fa. L'ultima partita col Verona è stata sbagliata più per motivi mentali che tecnico-tattici. Quest'anno la squadra ha iniziato maluccio, poi si è ripresa grazie anche all'inserimento di Osimhen che ha allungato la squadra, ed invece di fare dei passaggi inutili hanno giocato più in profondità. In quel periodo hanno fatto molti punti e hanno recuperato lo svantaggio. Penso che la squadra sia buona, ma spesso mancava Koulibaly che è il giocatore più importante e Osimhen che si è dimostrato fondamentale quando è entrato.

Spalletti? Come allenatore non si discute, ha fatto giocare bene. Bisogna capire se riuscirà ad introdursi al meglio nell’ambiente napoletano. Con l'Inter e con la Roma ha avuto problemi con l'ambiente. Spalletti imposta la squadra e cerca di produrre il gioco che vuole fare lui. Vuole una squadra a sua somiglianza con la sua idea di gioco".

Esperienza a Napoli? Avrai voluto dare tanto al Napoli, perché è una piazza calcisticamente all'altezza. C'è gente che non mangia per vedere il Napoli. Volevo dare qualche soddisfazione ai tifosi ma purtroppo non ci siamo riusciti anche per problemi di rosa e societari. Però sicuramente non era una squadra da retrocessione".