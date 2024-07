Zenga a Spalletti: "Perché fai giocare Di Lorenzo che non è in forma?"

L'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 non è andata a giù all'ex numero uno della Nazionale Walter Zenga, che dalle colonne de Il Giornale si è soffermato su alcuni singoli calciatori della Nazionale di Luciano Spalletti:

"Da fuori è sempre difficile giudicare. Quando sei dentro, è tutto più complicato. Te lo assicuro io, so cosa vuol dire fare l’allenatore. Certo, qualche obiezione posso fagliela: perché fai giocare Di Lorenzo che non è in forma? Perché metti Darmian a sinistra che ha sempre giocato a destra? Perché Fagioli che quest’anno ha giocato 10 minuti?".