Zenga: "L'Europa League un fastidio? Mi viene la pelle d'oca, non è mai stato così"

Walter Zenga, ex allenatore della Sampdoria nonché portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport di quella che può essere la serata interista. “Quando sento qualcuno sostenere che ci sono manifestazioni, per esempio l’Europa League, che danno fastidio mi viene la pelle d’oca. Non è mai stato così, né potrà mai esserlo. E mi viene da ridere che qualcuno possa sospettare che l’Inter, essendo già dentro, possa andare a Madrid distratta o soddisfatta di quanto ottenuto. Al Bernabeu un calciatore ci mette piede forse una volta sola e in quella circostanza gioca per la squadra, per l’orgoglio, per la professionalità”.