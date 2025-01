Zerbin ringrazia Conte: "Fondamentale per me, da subito mi ha allenato sulla linea difensiva"

Alessio Zerbin, laterale del Venezia in prestito dal Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara contro il Verona in cui è stato autore del gol del momentaneo 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

Di Francesco ha detto che ringrazia Conte per il fatto di aver lavorato su di te quasi come terzino. Stasera hai capito che lavoro dovrai fare...

"E' stato fondamentale Conte in questo, mi ha preso dal primo giorno a lavorare con la linea difensiva, credo che questo abbia portato i suoi frutti. Poi questo aspetto coincide con le idee di Di Francesco e penso che possa essere utile ora".

Puoi dare una bella mano a questa squadra, contento del gol?

"Una grande soddisfazione questo gol, cercherò di dare sempre il meglio, ho trovato un gruppo fantastico che crede davvero tanto all'obiettivo finale e io voglio fare la mia parte".

Vi salverete?

"Quello è l'obiettivo, ci dobbiamo credere fino all'ultimo. Per farlo dobbiamo ascoltare il mister e lavorare, credendoci sempre".

Di Francesco ti ha voluto fortemente. E' stato importante per te?

"Il mister è stato fondamentale, era da settimane che avevamo trovato un'intesa, è stata una trattativa lunga, quando c'è questa fiducia però da parte dell'allenatore che ti vuole con sé è una grande motivazione".