Zidane: "Atletico su James? È una questione tra presidenti, non mi riguarda"

“È una questione tra i club, tra i presidenti, non riguarda me". Risponde così il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane in conferenza stampa a proposito di James Rodriguez. Il calciatore non rientra nei piani dell’allenatore ed è in uscita dal club Blancos, seguito dal Napoli e dell’Atletico Madrid. In particolare a Zidane era stato chiesto un commento alle parole di Angel Gil Marin, consulente delegato dell'Atletico Madrid che ha confermato l'interesse del club per il calciatore spiegando che però molto dipende dal Real.