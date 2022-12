Zielinski: "Ci aspettano partite difficili, ma vogliamo scrivere la storia del Napoli!"

Intervistato da diversi media in Qatar, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha dichiarato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da diversi media in Qatar, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha dichiarato: "In nazionale non siamo riusciti finora a giocare bene come potremmo. Ci tiriamo troppo indietro, lasciamo l’iniziativa agli avversari e non va bene. Nel Napoli avviene il contrario, la palla la teniamo noi e abbiamo tante soluzioni per andare al tiro, molti giocatori di altissima qualità. Anche nella Polonia c’è qualità, ma finora non l’abbiamo mostrata. Spero che accada con la Francia.