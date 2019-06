Zielinski e le intenzioni di Ancelotti: "Il prossimo anno giocherò in due posizioni e mi consacrerò"

Con Maurizio Sarri ha sempre agito da mezzala, in nazionale fa il trequartista e l'esterno, con Ancelotti quest'anno ha giocato sia al centro che sulla fascia nella linea a quattro del 4-4-2 del Napoli. Il prossimo anno il ruolo di Piotr Zielinski potrebbe cambiare, tornare al passato. A riferirlo è lui stesso al microfono dei media polacchi:



"Credo che il prossimo anno a Napoli giocherò in due posizioni, cioè mezzala ed esterno di sinistra. A volte sono costretto a giocare più arretrato, un ruolo di grande responsabilità ma mi trovo bene anche in quella posizione. Parlando spesso con Ancelotti e Giuntoli mi hanno detto di credere in me stesso, penso che le cose stiano andando sempre meglio. Sono sicuro che la prossima stagione sarà quella della consacrazione".



CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE