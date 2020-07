Zielinski esalta Gattuso: "E' tosto come da calciatore, è un grande! Mi dà tanti consigli..."

Nella sua intervista per Sky Sport Piotr Zielinski ha esaltato così Gattuso: "Lui, Ancelotti e Sarri sono grandi. Gattuso ha un carisma molto forte, appena arrivato è stato come da calciatore, è uno bello tosto. Me lo ricordo in campo, era un grande. Mi da tanti consigli, di stare bene tra le linee, di guardare avanti, cercare i compagni, tirare in porta".